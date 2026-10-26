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26.10.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von NVIDIA zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 216,97 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 216,97 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'290 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 217,75 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 213,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6'437'133 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 243,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 12,17 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,28 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,784 USD. Am 26.08.2026 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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