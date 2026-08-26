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26.08.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Abend

NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 210,71 USD.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 210,71 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'108 Punkten steht. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 209,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,56 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 10'019'174 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,54 USD) erklomm das Papier am 15.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 12,26 Prozent Luft nach oben. Bei 164,07 USD fiel das Papier am 06.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 28,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 USD. Am 20.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent auf 81.62 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2027 wird am 25.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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