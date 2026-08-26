NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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26.08.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 211,51 USD.
Die NVIDIA-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 211,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'054 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 210,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'191'293 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Am 15.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,54 USD an. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 11,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 164,07 USD fiel das Papier am 06.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,719 USD, nach 0,040 USD im Jahr 2026. Am 20.05.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,39 USD, nach 0,76 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 81.62 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44.06 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 25.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,02 USD je NVIDIA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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