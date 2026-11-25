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25.11.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend mit Abschlägen
Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,5 Prozent auf 148,33 USD abwärts.
Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 148,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'574 Punkten steht. In der Spitze büsste die NVIDIA-Aktie bis auf 141,18 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 144,13 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 49'161'178 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 243,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 64,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2026 bei 124,51 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 16,06 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,796 USD. NVIDIA gewährte am 17.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 115.84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57.01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 103,21 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,63 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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