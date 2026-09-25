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25.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA macht am Abend Boden gut

NVIDIA Aktie News: NVIDIA macht am Abend Boden gut

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 225,07 USD.

NVIDIA
185.62 CHF 1.07%
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Die NVIDIA-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 225,07 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'087 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 226,91 USD. Bei 225,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 9'086'931 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,54 USD) erklomm das Papier am 15.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 5,10 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 164,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Mit einem Kursverlust von 27,01 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,746 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 lud NVIDIA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96.22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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