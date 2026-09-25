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25.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Freitagnachmittag an

NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 224,97 USD.

NVIDIA
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Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'947 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 226,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'650'611 NVIDIA-Aktien.

Am 15.05.2026 markierte das Papier bei 236,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 26,98 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,746 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46.74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96.22 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,27 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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