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25.08.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA legt am Abend zu

NVIDIA Aktie News: NVIDIA legt am Abend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 212,15 USD.

NVIDIA
171.90 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 212,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'090 Punkten notiert. Bei 214,73 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 210,80 USD. Zuletzt wechselten 12'526'351 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,50 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.09.2025 (164,07 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,719 USD je NVIDIA-Aktie. Am 20.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,76 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 44.06 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte NVIDIA am 26.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von NVIDIA.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,02 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
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