NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Nachmittag an

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 213,62 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'109 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 214,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6'010'509 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,73 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,719 USD ausgeschüttet werden. Am 20.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 81.62 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 44.06 Mrd. USD umsetzen können.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 26.08.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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