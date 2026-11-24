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24.11.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Dienstagabend herbe Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,3 Prozent auf 152,93 USD abwärts.
Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,3 Prozent auf 152,93 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 23'740 Punkten steht. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 150,50 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 159,13 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 44'647'104 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 59,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,51 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 22,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 17.11.2026. Das EPS wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,30 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 115.84 Mrd. USD gegenüber 57.01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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