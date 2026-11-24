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24.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag massiv unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 6,4 Prozent auf 154,43 USD ab.
Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 6,4 Prozent im Minus bei 154,43 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'641 Punkten notiert. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 153,37 USD. Bei 159,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 21'585'596 NVIDIA-Aktien.
Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,59 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,51 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 19,37 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 USD. Am 17.11.2026 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 115.84 Mrd. USD gegenüber 57.01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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