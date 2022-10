NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittag mit Kurseinbussen

Das Papier von NVIDIA gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 159,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 10'859 Punkten steht.

Am 24.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6'704,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6'507,00 USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 16.11.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 16.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch