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24.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Abschlägen

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 223,75 USD abwärts.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 223,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'922 Punkten notiert. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 221,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8'664'649 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2026 markierte das Papier bei 236,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 164,28 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,746 USD belaufen. Am 26.08.2026 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 96.22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 18.623 1.94 160236956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.9539 5.82 155496909
Short 12.8425 4.57 156742309
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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