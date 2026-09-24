Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’376 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’270 -0.4%  Bitcoin 69’704 0.1%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 106.9 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Suche...
ETF Sparplan

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Nachmittag Verluste

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 221,72 USD nach.

NVIDIA
183.65 CHF -1.48%
Kaufen Verkaufen

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 221,72 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'803 Punkten notiert. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,12 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'662'360 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,28 USD am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,91 Prozent.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,746 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Apple vor dem nächsten Meilenstein: Wie viel Luft hat die Aktie noch bis 5 Billionen Dollar?

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3707 18.12.2026 152901547
Long 12.2962 17.06.2027 157879820
Long 122.9618 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8247 11.86 159380633
Long 11.5168 5.84 160880132
Long 24.5691 0.99 160236956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3541 11.82 155882012
Short 10.8496 5.61 156742309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -15.90 116116852
Long 10 -8.71 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten