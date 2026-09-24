NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 221,72 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'803 Punkten notiert. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,12 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'662'360 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,28 USD am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,91 Prozent.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,746 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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