Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 20:26 Uhr 30,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'131 Punkten notiert. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,50 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 167,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129'699'235 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,37 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 48,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2026 bei 124,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,17 Prozent.

Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 17.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 115.84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57.01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 103,21 Prozent gesteigert.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 16,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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