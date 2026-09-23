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23.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend mit Kursabschlägen

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 225,17 USD ab.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 225,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'956 Punkten liegt. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 224,02 USD. Bei 228,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9'345'782 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Bei 236,54 USD markierte der Titel am 15.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,05 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,28 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 27,04 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,746 USD aus. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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