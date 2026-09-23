NVIDIA Aktie News: NVIDIA verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die NVIDIA-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 226,60 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'932 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 226,60 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 228,00 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'451'036 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,54 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 4,39 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,28 USD am 31.03.2026. Mit Abgaben von 27,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,746 USD. NVIDIA veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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