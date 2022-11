NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die NVIDIA-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 159,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 11'049 Punkten steht.

NVIDIA gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -16,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5'931,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7'103,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch