NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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22.09.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: Anleger greifen bei NVIDIA am Abend zu
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 229,01 USD.
Das Papier von NVIDIA konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 229,01 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'257 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,98 USD. Bei 226,94 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 10'014'057 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 3,29 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,28 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,27 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,746 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 25.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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