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22.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 228,18 USD.

NVIDIA
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Um 16:28 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 228,18 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'248 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 229,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 226,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'156'002 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 3,66 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 164,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,746 USD. NVIDIA gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 105,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96.22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 46.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 25.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4204 19.03.2027 157051940
Long 93.1527 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3061 11.17 159236622
Long 10.646 6.63 160070684
Long 16.9368 3.19 160236956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.0197 4.54 155496909
Short 20.7006 1.05 159646956
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Long 5 -17.74 116116852
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Long 13’098.26 13.68 SJBCVU
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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