NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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21.09.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag stärker
Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 223,05 USD.
Die NVIDIA-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 223,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'918 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 224,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 222,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'502'638 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Am 15.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 26,35 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,746 USD, nach 0,040 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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