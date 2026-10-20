NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend nahe Vortagesniveau

Die NVIDIA-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 217,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'461 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 218,46 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 212,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,00 USD. Bisher wurden heute 8'807'650 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 10,77 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 32,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,784 USD belaufen. Am 26.08.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96.22 Mrd. USD – ein Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2029 21,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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