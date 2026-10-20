NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend nahe Vortagesniveau
Die Aktie von NVIDIA zeigt sich am Dienstagabend ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 217,16 USD.
Die NVIDIA-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 217,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'461 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 218,46 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 212,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,00 USD. Bisher wurden heute 8'807'650 NVIDIA-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 10,77 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 32,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,784 USD belaufen. Am 26.08.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96.22 Mrd. USD – ein Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2029 21,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
Arthur Hayes setzt gegen den KI-Hype – darauf wettet er
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20.10.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
NVIDIA am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.