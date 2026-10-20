NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 216,03 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 216,03 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'515 Punkten steht. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 212,78 USD. Bei 216,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 4'153'954 NVIDIA-Aktien gehandelt.
Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,66 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 23,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,784 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 26.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,46 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 25.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2029 21,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
Arthur Hayes setzt gegen den KI-Hype – darauf wettet er
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20.10.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
NVIDIA am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.