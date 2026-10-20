NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 216,03 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'515 Punkten steht. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 212,78 USD. Bei 216,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 4'153'954 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,66 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 23,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,784 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 26.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,46 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 25.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2029 21,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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