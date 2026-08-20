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20.08.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend im Minusbereich

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 216,45 USD.

NVIDIA
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Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 216,45 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'045 Punkten liegt. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 215,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 218,62 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 8'737'964 Aktien.

Am 15.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 8,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 164,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,20 Prozent.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,676 USD aus. Am 20.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 81.62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,23 Prozent gesteigert.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 26.08.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 01.09.2027.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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