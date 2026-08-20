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20.08.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: Anleger greifen bei NVIDIA am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 217,93 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 217,93 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'162 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 219,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 218,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'200'134 NVIDIA-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 164,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,676 USD. NVIDIA liess sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,39 USD, nach 0,76 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 44.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 26.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 01.09.2027.
Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,01 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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