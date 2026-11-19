Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 148,21 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'067 Punkten liegt. In der Spitze büsste die NVIDIA-Aktie bis auf 147,83 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 153,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 40'292'355 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,21 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,83 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 0,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,795 USD ausgeschüttet werden. NVIDIA veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 115.84 Mrd. USD gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte NVIDIA am 24.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 23.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,68 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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