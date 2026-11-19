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19.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 155,50 USD.
Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 155,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'575 Punkten notiert. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 158,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,11 USD. Bisher wurden heute 15'893'643 NVIDIA-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 243,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 56,51 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 148,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,31 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,795 USD. NVIDIA liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 147,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 115.84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. NVIDIA dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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