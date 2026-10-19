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19.10.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: Anleger greifen bei NVIDIA am Abend zu

NVIDIA Aktie News: Anleger greifen bei NVIDIA am Abend zu

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 217,43 USD zu.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 217,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'434 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 219,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11'468'506 NVIDIA-Aktien.

Bei 243,37 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 32,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,784 USD aus. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 3597.7156 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 10.8995 6.79 159236622
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.4029 4.21 161992609
Short 15.6385 2.38 161992608
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Long 5 -14.16 116116852
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