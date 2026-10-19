NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Das Papier von NVIDIA legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 216,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'507 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 217,83 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,83 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'018'808 NVIDIA-Aktien.

Bei 243,37 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 12,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,28 USD am 31.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,784 USD aus. Am 26.08.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 105,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96.22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 46.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,28 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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