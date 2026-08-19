NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend mit Verlusten

Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 218,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'324 Punkten notiert. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 216,76 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'145'036 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,54 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 164,07 USD erreichte der Anteilsschein am 06.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 25,05 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,676 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 20.05.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 81.62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 26.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 01.09.2027 dürfte NVIDIA die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,01 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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