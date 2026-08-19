NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Abschlägen

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 217,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'226 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 217,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,95 USD. Bisher wurden heute 4'759'586 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 8,73 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.09.2025 bei 164,07 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 32,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,676 USD ausgeschüttet werden. Am 20.05.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81.62 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.06 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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