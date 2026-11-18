Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,5 Prozent auf 151,50 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'447 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 150,86 USD aus. Bei 159,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 46'161'673 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,37 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Am 13.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,793 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,040 USD je Wertpapier. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96.22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte NVIDIA am 24.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von NVIDIA.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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