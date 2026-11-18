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18.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 154,51 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 154,51 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'427 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 153,27 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 22'795'326 NVIDIA-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 243,37 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 57,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2026 auf bis zu 148,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 3,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,793 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 26.08.2026. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 46.74 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte NVIDIA am 24.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von NVIDIA.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,42 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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