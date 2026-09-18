NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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18.09.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 220,41 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 220,41 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'392 Punkten notiert. Bei 220,60 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 219,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 15'617'801 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Am 15.05.2026 markierte das Papier bei 236,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (164,28 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 34,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,746 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 96.22 Mrd. USD gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.11.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,26 USD je NVIDIA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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