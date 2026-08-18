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18.08.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verbilligt sich am Abend

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verbilligt sich am Abend

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 219,38 USD.

NVIDIA
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Um 20:26 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 219,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'316 Punkten steht. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 218,70 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,31 USD. Bisher wurden heute 11'321'517 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,82 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.09.2025 (164,07 USD). Mit einem Kursverlust von 25,21 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,648 USD aus. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 20.05.2026. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 81.62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,23 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.08.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 01.09.2027.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,01 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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