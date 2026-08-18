NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 219,13 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'365 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 219,01 USD aus. Mit einem Wert von 220,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 4'510'574 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,54 USD) erklomm das Papier am 15.05.2026. Gewinne von 7,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.09.2025 bei 164,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 25,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,648 USD. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 20.05.2026. Das EPS wurde auf 2,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 81.62 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 44.06 Mrd. USD umsetzen können.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 26.08.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 01.09.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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