Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 154,73 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'408 Punkten realisiert. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 153,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 157,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 15'182'442 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 243,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 57,29 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,80 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,83 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,782 USD aus. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96.22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 23.11.2027 dürfte NVIDIA die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,30 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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