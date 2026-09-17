NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 219,38 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'396 Punkten tendiert. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 219,87 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,06 USD. Bisher wurden heute 8'686'916 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,746 USD. Am 26.08.2026 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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