Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.0%  SPI 19’713 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’608 -0.4%  Euro 0.9472 0.1%  EStoxx50 6’299 -0.4%  Gold 4’393 1.2%  Bitcoin 64’612 2.5%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 102.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TotalEnergies-Aktie fällt: Milliarden-Deal mit BlackRock für afrikanische Infrastruktur
Lufthansa-Aktie freundlich: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt
Ölpreis kaum noch prognostizierbar: JPMorgan zieht Prognose zurück
Warnung von Kiyosaki: Historischer Crash im Anmarsch - so positioniert er sich
VW-Aktie schwächer: Konzernbetriebsratschefin verlangt von Autoherstellern klare Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen in Deutschland
Suche...
ETF Sparplan

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Donnerstagabend an Boden

NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

NVIDIA
182.96 CHF 1.32%
Kaufen Verkaufen

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 219,38 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'396 Punkten tendiert. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 219,87 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,06 USD. Bisher wurden heute 8'686'916 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,746 USD. Am 26.08.2026 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVIDIA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Weniger Tempo bei KI: Von der Leyen stellt sich gegen Trump

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3854 18.12.2026 152901547
Long 12.4787 18.12.2026 152901549
Long 120.6277 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9593 10.79 159380633
Long 9.5232 6.73 158786663
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3854 10.66 156467625
Short 10.3395 7.04 156742309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -14.77 116116852
Long 10 -10.01 153821610
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten