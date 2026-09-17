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17.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 219,52 USD.

NVIDIA
180.59 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 219,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'406 Punkten notiert. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 219,65 USD zu. Mit einem Wert von 218,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'764'999 NVIDIA-Aktien.

Am 15.05.2026 markierte das Papier bei 236,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,75 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 25,16 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,746 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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