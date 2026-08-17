NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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17.08.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Abend ins Plus
Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 225,46 USD nach oben.
Die NVIDIA-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 225,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'655 Punkten tendiert. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,92 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10'727'458 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 236,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,91 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,07 USD am 06.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,23 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,648 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 20.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 81.62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,23 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.08.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 01.09.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,00 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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