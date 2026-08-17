NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 226,06 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'719 Punkten tendiert. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 227,15 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'266'963 NVIDIA-Aktien.

Am 15.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 236,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 4,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,07 USD am 06.09.2025. Mit einem Kursverlust von 27,42 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,648 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 20.05.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 44.06 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 26.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 01.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 9,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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