Um 20:26 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,2 Prozent auf 156,01 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'553 Punkten liegt. Bei 155,01 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 159,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 42'245'179 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 243,37 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 56,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2026 bei 148,80 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,62 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,782 USD aus. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 96.22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2027 wird am 17.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 23.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,30 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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