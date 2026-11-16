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16.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 160,05 USD.
Die NVIDIA-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 160,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'585 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 158,11 USD. Mit einem Wert von 159,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 21'298'582 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 243,37 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 52,06 Prozent Luft nach oben. Bei 148,80 USD erreichte der Anteilsschein am 13.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 7,03 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,782 USD je NVIDIA-Aktie. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 96.22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 17.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.
Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,30 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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