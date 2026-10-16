NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 214,98 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'130 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 214,74 USD. Bei 216,74 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 14'851'781 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 11,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 30,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,784 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 26.08.2026. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,28 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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