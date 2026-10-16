NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 216,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'509 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 215,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7'977'277 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,47 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,28 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,08 Prozent.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,784 USD aus. Am 26.08.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,28 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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