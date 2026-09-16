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16.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend in Grün

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 215,67 USD.

NVIDIA
176.00 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 20:26 Uhr 1,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'151 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 216,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 214,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 7'882'245 Stück.

Bei 236,54 USD markierte der Titel am 15.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 164,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 23,83 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,040 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,745 USD je NVIDIA-Aktie. Am 26.08.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96.22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 25.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com
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