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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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16.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Fahrt

NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 214,75 USD.

NVIDIA
176.00 CHF 1.19%
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Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 214,75 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'144 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 215,25 USD. Bei 214,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 3'358'081 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,15 Prozent. Bei 164,28 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,745 USD. NVIDIA veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,46 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96.22 Mrd. USD – ein Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 25.11.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 9,26 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 13.0649 4.89 158786663
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0551 10.52 155496909
Short 7.839 9.21 156742309
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