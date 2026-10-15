NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit roter Tendenz

Die NVIDIA-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 215,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'479 Punkten steht. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 212,86 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 215,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 9'042'699 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 243,37 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 12,69 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,93 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,784 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,040 USD aus. Am 26.08.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96.22 Mrd. USD – ein Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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