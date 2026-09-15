NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 211,85 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'998 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 213,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,47 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 8'666'423 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. 11,65 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 164,28 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 28,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,745 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96.22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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