NVIDIA Aktie News: Anleger greifen bei NVIDIA am Dienstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 212,64 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'028 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 213,94 USD. Bei 213,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 4'081'945 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 236,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 11,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,28 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,74 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,745 USD aus. NVIDIA gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46.74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96.22 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 25.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,26 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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