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14.10.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend billiger

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 220,49 USD abwärts.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 220,49 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'672 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 220,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,42 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 13'150'108 Aktien.

Bei 243,37 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 10,38 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,040 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,784 USD belaufen. Am 26.08.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 46.74 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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